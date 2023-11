Maltempo, crolla parte di un ponte vicino Parma: oggi scuole chiuse in diversi Comuni. Allerta in Liguria

Maltempo in Italia, la cronaca di oggi 39 ottobre.

Tempesta Ciaran, vento fino a 150 km/h in Europa occidentale (ma con riflessi anche in Italia) Un ponte sul Taro, a Ozzanello nel comune di Terenzo (Parma) è parzialmente crollato a causa della piena del fiume. Sul posto, per le verifiche, i tecnici della viabilità della Provincia di Parma.

Maltempo su Milano, allerta per i fiumi Seveso e Lambro
Dalla mezzanotte è stato diramato un bollettino per rischio idrogeologico su tutto il territorio milanese

Maltempo: allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in Toscana e Veneto
Avviso Protezione civile, temporali al Nord, vento e mareggiate. A Milano monitorati Lambro e Seveso (ANSA)

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in 5 regioni
Criticità segnalata in Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia

Previsioni meteo, allerta in 5 regioni: settimana di maltempo, con forti piogge e rischio allagamenti
Massima attenzione sulla Liguria, Nord Est, Toscana e Lazio

Da lunedì allerta arancione su gran parte del Veneto
Il meteo regionale in Veneto segnala tra domani, lunedì 30 ottobre, e la prima parte di martedì 31 ottobre 2023 fasi di tempo perturbato con precipitazioni diffuse

