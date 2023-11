Maltempo, arriva la tempesta Ciaran: alluvioni e nubifragi, allerta rossa in molte regioni: ecco dove

Ma sarà quasi tutto il Nord a essere colpito dalla grande tempesta. A Milano, dove soltanto un paio di giorni fa è esondato il Seveso causando allagamenti e danni, è stata diffusa una allerta gialla. Spaventa inoltre quella previsione di una “mareggiata storica” che dovrebbe abbattersi sulle coste liguri a causa delle burrasche in zona.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FATTOQUOTIDIANO: – Ancora allerta gialla per Milano, rossa per Veneto e FriuliAllerta meteo in diverse regioni. Milano si prepara a un'altra giornata difficile, prevista mareggiata storica in Liguria

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: ​Maltempo, la tempesta Ciaran sull'Italia. Allerta rossa in Veneto e Friuli, mareggiata in Liguria: allarme inMaltempo, la tempesta Ciaran è arrivata in Italia. Allerta rossa in Veneto e...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Meteo, ​allerta rossa per il maltempo in 10 regioni, timore per la tempesta Ciaran in Veneto e Friuli, mareggiMaltempo, la tempesta Ciaran è arrivata in Italia. Allerta rossa in Veneto e...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: Allerta meteo per la tempesta Ciaran: previsioni oggi e domani, le regioni più a rischioLa perturbazione di origine atlantica sta per investire l'Italia con temporali e forti raffiche di vento. Friuli Venezia Giulia e Veneto osservate speciali, con...

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Canale della Manica, allarme meteo per l'arrivo della tempesta CiaránLa tempesta Ciarán ha attivato un'allerta meteo nelle isole del Canale della Manica...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Meteo, in arrivo la tempesta Ciaran: maltempo su gran parte del PaeseLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, in arrivo la tempesta Ciaran: maltempo su gran parte del Paese

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕