Maltempo: arriva la nuova tempesta atlantica, allerta nelle prossime ore al Nord. Il Veneto istituisce l’unità

Correnti più fredde in quota e venti fortissimi venti di libeccio e scirocco daranno ancor più vigore alla tempesta, che piomberà sull'Italia dopo esser passata per Gran Bretagna, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Solo le regioni adriatiche centrali e gran parte del Sud verranno risparmiati dal maltempo.

