Maltempo, allerta rossa nel Nord est e arancione in 7 regioni

: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di...

Precipitazioni medie pari a una portata di 70 millimetri di acqua all'ora, lungo tutto l'arco della notte fino alle prime ore del mattino di martedì. Secondo la ricostruzione fornita dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'ultimo evento paragonabile a quanto accaduto risale al 2014

Disagi e problemi in alcuni quartieri come Niguarda. Il fiume che attraversa la città ha invaso strade e marciapiedi. Anche il Lago di Como ha superato il livello di guardia inondando piazza Cavour, il 'salotto' cittadino affacciato sullo specchio d'acqua

:

SKYTG24: Meteo, ancora maltempo soprattutto al Centro-Nord: ecco dove arrivano i temporaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ancora maltempo soprattutto al Centro-Nord: ecco dove arrivano i temporali

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

ADNKRONOS: Maltempo Italia, è allerta meteo: ecco in quali regioniIn Veneto è allerta meteo rossa per rischio idrogeologico

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

ADNKRONOS: Previsioni meteo Milano a Roma, domani svolta: pioggia senza tregua e venerdì neroMaltempo in Italia anche a Sud, temperature giù e addio caldo

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Allagamenti, frane e fiumi esondati: allerta meteo nel Nord ItaliaDanni e disagi per piogge, forti venti e mareggiate. Acqua alta a Venezia. Oggi è allerta rossa in Veneto

Fonte: repubblica | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Italia U19 femminile: 3-0 all'Irlanda del Nord, azzurrine alla seconda fase dell'EuropeoCon una giornata d'anticipo, la Nazionale Under 19 Femminile è già sicura di un posto nella seconda fase di qualificazione all'Europeo. Dopo l'Ungheria, le Azzurrine hanno battuto anche l'Irlanda de

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TGLA7: Maltempo nel centro e nord Italia. Esonda il Seveso. Gli aggiornamenti ora per oraForti piogge e venti su centro e nord Italia. Esonda il Seveso

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »