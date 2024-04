Malore improvviso sul campo: giovane calciatore muore durante una partita

Malore improvviso sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio . Mattia Giani, giovane promessa del calcio, ventiseienne attaccante del Castelfiorentino United, è morto all'ospedale di Careggi a Firenze dopo alcune ore di agonia. Giani è stato colpito da un arresto cardiaco durante una partita del campionato di Eccellenza contro il Lanciotto e si è accasciato a terra perdendo i sensi.

Tempestivi i primi soccorsi da parte dei membri della squadra avversaria, massaggiatori e volontari che hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare prima dell'arrivo dell'ambulanza, che non è stato immediato. Un defibrillatore esterno era disponibile presso lo stadio, permettendo interventi cruciali nei primi momenti dopo il collasso.

Calcio Malore Morte Giovane Calciatore Arresto Cardiaco

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Arresto cardiaco in campo, Mattia Giani si accascia durante la partita: il calciatore 26enne in gravi condizioMalore improvviso sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze). Mattia Giani,...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Mattia Giani, calciatore di 26 anni si accascia in campo: è in fin di vita. Sugli spalti la famiglia sotto choMalore improvviso sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze). Mattia Giani,...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Il messaggio di Eugenio Giani per Barone: 'Speriamo che torni al più presto in salute'Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha rivolto un messaggio di sostegno nei confronti del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ricoverato in gravi condizioni al San R

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Irene Giani: 'Quando è chiaro l'obiettivo, la squadra lavora duro, compatta e allineata'Irene Giani, cofondatrice di Deeva, racconta la sua storia a Tgcom24

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Ampliare la discarica: Valdera capitale toscana dei rifiutiLegambiente: “I sindaci non rinunciano a quel business, Giani ci ascolti”

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Bombe su ong e consolati: Israele quando si fermerà?Alle 16.00 segui la diretta con Peter Gomez e Giani Rosini

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »