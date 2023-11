Malore improvviso, imprenditrice muore a 58 anni: addio a Lorenza Carlassare, anima de La Genziana

A Crespano era invece il cuore pulsante dell'attività di famiglia, con più di 50 anni di vita, nata dall'amore 'dei vecchi' per il Monte Grappa, un amore per una terra «severa ma mai avara» che traspariva dai racconti legati alle gestione del locale gestito dai genitori negli anni 60, quando il Grappa era 'sommerso dalla neve, anche per mesi'.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIASETTGCOM24: Avellino, coppia ha un malore dopo una cena al ristorante: lei muore, grave il maritodi Maurizio Zuffi

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Malore improvviso, Urbano perde i sensi mentre parla con i genitori e muore a 32 anniLutto per la città di Chioggia: Urbano Nordio, 32 anni, è...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Malore mentre canta ad una festa: ricoverata in rianimazione, Greta Businello in fin di vitaMANSUÈ (TREVISO) - Stava cantando con gli amici Greta Businello, 30...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Stefano Tacconi, finalmente il ritorno a casa dopo il malore: «Adesso cucino io»Stefano Tacconi è finalmente tornato a casa. L'ex portiere della Juventus ha terminato...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Bus precipitato a Mestre, ci sono i primi risultati dell'autopsia sull'autistaPotrebbe non aver avuto alcun malore Alberto Rizzotto, il conducente del pulmann, coinvolto nell'incidente di Mestre il 3 ottobre scorso

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Malore mentre canta alla festa: ricoverata in rianimazione, la vita di Greta è appesa a un filoStava cantando con gli amici Greta Businello, 30 anni, quando all'improvviso si è...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕