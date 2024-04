Malfunzionamenti delle app Meta: Instagram, Whatsapp e Facebook sono down

Le app del mondo Meta non funzionano regolarmente. Instagram, Whatsapp e Facebook sono «down», come segnalano moltissimi utenti. Il sito Downdetector, che offre un monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività di diversi servizi, segnala un picco di malfunzionamenti a partire dalle 20 di oggi, mercoledì 3 aprile.

Non ci sono al momento notizie certe sull'origine del malfunzionamento, che è però diffuso anche fuori dall'Italia: secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, ad esempio, ci sono almeno 67 mila segnalazioni di malfunzionamento relative a Whatsapp nella sola Gran Bretagna, più di 30 mila in India, oltre 95 mila in Brasile. Le app Meta hanno registrato diversi episodi di malfunzionamento nelle ultime settimane. I problemi su Whatsapp rendono di fatto impossibile collegarsi al servizio di messaggistica e alle telefonat

