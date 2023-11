Making of - Film (2023)

è un film di genere commedia del 2023, diretto da Cédric Kahn, con Denis Podalydès e Jonathan Cohen. Distribuito da I Wonder Pictures., un regista alle prese con un film che racconta la lotta di un gruppo di operai per salvare la fabbrica dove lavorano.

Il regista crede molto in ciò che sta facendo e il tema del film gli sta particolarmente a cuore. Il problema è che la squadra con cui sta lavorando gli dà filo da torcere. I produttori sono poco onesti, gli attori indisciplinati, e i tecnici sono arroganti e non collaborano.

Il peggio arriva quando viene abbandonato anche dai suoi finanziatori. Mentre lui vorrebbe raccontare la lotta operaia e difenderne i diritti, si trova a dover lottare per far sopravvivere la sua opera ostacolata da tutti. headtopics.com

L’unica speranza che gli rimane è un giovane ragazzo che fa la comparsa, a cui affida il compito di girare il"making of" del film...news Cinema

