Maglione a collo alto: quali indossare secondo le tendenze invernali

Impossibile affrontare l'inverno senza avere al proprio fianco (almeno) un maglione a collo alto: partendo dalle nuances classiche, come il bianco e il nero, passando per le tonalità di tendenza, come il grigio e il marrone, fino ad arrivare ai tessuti e lavorazioni alternative e di tendenza, come il mohair effetto pettinato e il maglione da pescatore intrecciato.

Le possibilità di scelta per questo inverno sono tante e variegate, tutto sta nel capire quale tendenza si addice più alla tua personalità e stile

:

ROMATODAY: C'è un grosso problema per i pagamenti col bancomat in tabaccheriaUn esercente su due rende impossibile ai clienti pagare attraverso i Pos, anche se dal 26 giugno scorso è entrato in vigore l'obbligo di...

Fonte: romatoday | Leggi di più »

CORRİERE: Formazione di un governo Pp-Psoe in SpagnaDopo aver letto la sua analisi le vorrei domandare se era impossibile formare un governo Pp-Psoe così da tenere conto dell’esito delle elezioni e, contemporaneamente, tenere unito il Paese. Non crede che questa scelta, a mio avviso irresponsabile, alimenti il consenso verso i partiti populisti?

Fonte: Corriere | Leggi di più »

VOGUE_İTALİA: Gonna tartan: la tendenza da indossare per le mise chic, ma anche per i look più alternativi dell'inverno 2023 2024Sarà per il motivo a quadri che ricorda il camino e la fredda stagione, o semplicemente per le infinite possibilità di declinazione del capo, ma la tendenza della gonna tartan (come quasi ogni inverno) continua a conquistare i cuori sia delle personalità più classiche e raffinate, per creare abbinamenti classici e chic, che delle fashioniste e amanti del mondo streetswear da ogni dove, stuzzicando la fantasia per creare accostamenti inusuali e contemporanei. Sono molti i look presentati in passerella con protagonista il motivo tartan, ma non soltanto in tema di gonne, in quanto tra le tendenze della stagione troviamo proprio gli abbinamenti in full pendant: come Burberry, che presenta un outfit in diverse tonalità di rosso composto da dolcevita (con una leggera trama scozzese), gonna longuette in tartan e, per non farsi mancare nulla, anche dei collant con trama a quadri - ma questa volta in blu

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »

İLPOST: Il pūteketeke è l'uccello del secolo secondo John OliverL'edizione del 2023 dell'annuale concorso organizzato in Nuova Zelanda dall'organizzazione ambientalista Forest & Bird per nominare l'“uccello dell'anno”, rinominato per quest'anno “uccello del secolo” per il centenario della fondazione dell'associazione, è stata molto diversa dal solito. Hanno partecipato al voto moltissime persone più del normale e ha ricevuto le attenzioni di curiosi da diversi paesi del mondo dopo che John Oliver, noto comico televisivo inglese che lavora negli Stati Uniti, l'ha trasformata in una gag del suo apprezzato programma in onda su HBO.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

TODAY_İT: Pensioni: chi avrà un aumento a dicembre 2023, tra rivalutazione e bonus tredicesimaL'assegno del prossimo mese sarà un po' più alto per i pensionati, per l'adeguamento degli importi al costo della vita e per il bonus...

Fonte: Today_it | Leggi di più »