Maglia numero 44 della Nazionale tedesca vietata dalla vendita online

Una maglia, la numero 44 della Nazionale di calcio tedesca, che ricorda il simbolo delle SS naziste e la federcalcio tedesca che corre ai ripari per un design alternativo riguardante la numerazione.

A quasi due mesi dal calcio di inizio degli Europei di calcio in Germania, l'incredibile svista dei designer che hanno pensato e creato il numero 4 da porre sulle casacche di Kroos e compagni e le polemiche social che ne sono nate, hanno costretto l'Adidas a vietarne la vendita online della maglia con il numero 44. Dopo 70 anni di matrimonio e il divorzio annunciato per le prossime stagioni (la Germania passera' a Nike per 100 milioni a stagione a partira dal 2027), tra la casa delle tre strisce e la Nationalmannschaft è il modo peggiore di dirsi addi

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Calcio, Adidas vieta la vendita online della maglia della Nazionale tedesca con il numero 44Adidas e la Federcalcio tedesca (Dfb) hanno deciso di intervenire dopo le forti critiche al design di alcune numerazioni delle maglie della Nazionale per i prossimi Campionati europei di calcio che si terranno in Germania a giugno e luglio

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Adidas, vietata la vendita della maglia numero 44 della Germania: il motivoIl marchio tedesco ha preso questa decisione dopo le discussioni degli ultimi giorni sollevate da storici e utenti sui social

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

La maglia rosa della nazionale tedesca di calcio e i pregiudizi che non se ne vannoUna maglia rosa e viola è la divisa da trasferta per la nazionale tedesca . Polemici i tifosi: «È da donne». La Federazione risponde con un video

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Germania indignata per la seconda maglia della Nazionale: 'Il rosa non è adatto al calcio'EUROPEI 2024 - Disegni particolari e un colore shocking che ha fatto storcere il naso a tanti: la divisa da trasferta della selezione tedesca è già un caso e ta

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Germania, Adidas vieta la vendita della maglia numero 44: ricorda simboli nazistiGermania, Adidas vieta la vendita della maglia numero 44: ricorda simboli nazisti. Leggi la notizia su Tg LA7

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Germania, Adidas vieta la vendita della maglia 44: i numeri ricordano le SSLa decisione

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »