Maggie Smith testimonial di Loewe a 88 anni, da Harry Potter alla moda (e i social impazziscono)

L’attrice Maggie Smith, alla veneranda età di 88 anni, posa come modella per Loewe. Il brand spagnolo diretto da Jonathan Anderson l’ha scelta come simbolo della nuova campagna che anticipa la collezione primavera-estate 2024 e sui social le foto in posa del premio Oscar sono subito diventate virali.

È il motivo per il quale non vi è nessun ritocco nelle foto, risultando il volto più rappresentativo e simbolico della collezione. Il marchio è tra i più ricercati del momento ed ha saputo ritagliarsi uno spazio nel modo della moda grazie alla strategia comunicativa capace di arrivare ad ogni tipo di pubblico e uno stile, sempre in evoluzione, che ha saputo imporsi. Nel presentarsi al mondo, sceglie la trasversalità come parola chiave.

Leggi di più:

ilmessaggeroit »

Il triste annuncio di Carolyn Smith: «Il tumore al seno è tornato»«Il tumore al seno che sto combattendo dal 2015 è ricomparso, sempre nello stesso posto». Non usa giri di parole Carolyn Smith per parlare della sua battaglia. Leggi di più ⮕

Daniel Radcliffe produce un documentario su David Holmes, lo stuntman di «Harry Potter» rimasto paralizzatoL’annuncio sull’account Instagram di David Holmes, una controfigura della star che è rimasto paralizzato dopo aver subito un infortunio alla colonna vertebrale durante le riprese di Harry Potter e i Doni della Morte Leggi di più ⮕

Harry e Meghan Markle, derisi dai Griffin perché guadagnano milioni «per fare nessuno sa cosa»Il principe e sua moglie sono stati asfaltati dalla serie animata per via del contratto da 150 milioni di dollari con Netflix: i duchi lo hanno firmato oltre due anni fa ma finora hanno prodotto ben poco Leggi di più ⮕

Il film sulla controfigura di Harry Potter, rimasto paralizzato in un incidente sul setIl celebre interprete di Harry Potter, Daniel Radcliffe, ha deciso di vestire i panni del produttore esecutivo nel documentario di prossima uscita dedicato alla sua controfigura, David Holmes: The Boy Who Lived. Holmes, infatti, è stato il suo stunt durante le riprese dei film della saga. Leggi di più ⮕

Daniel Radcliffe produce un film sulla sua controfigura in ‘Harry Potter’ rimasta paralizzata in un incidente…‘David Holmes: the boy who lived’ racconta la storia dello stuntman ferito nel 2009 sul set di ‘Harry Potter e i doni della morte – Parte 1’ Leggi di più ⮕

Il principe Harry ha un agopunturista e un guru del pilates sempre a disposizioneDa quando vive in California il duca di Sussex avrebbe preso delle abitudini tipicamente hollywoodiane. La sua corte oggi sarebbe costituita da un wellness team. Leggi di più ⮕