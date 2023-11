Maddie McCann, la polizia portoghese per la prima volta si scusa con i genitori: indagini sbagliate e accuse i

La polizia portoghese ha chiesto per la prima volta scusa ai genitori di Madeleine McCann, la piccola scomparsa all'età di 3 anni nel 2007, per il modo in cui hanno gestito le indagini sulla scomparsa e con il quale hanno trattato la famiglia. Liliana Resinovich e le intercettazioni «che fanno alzare le orecchie».

Solo l'anno successivo i genitori furono rimossi dall'elenco dei sospettati, ma Goncalo Amaral, il detective che guidava inizialmente il caso, nonostante du rimosso dalle indagini, continuò a scrivere un libro nel quale sosteneva che i McCann fossero coinvolti nella scomparsa della figlia. Per giustificarsi, spiegò in seguito che stava 'difendendo la propria reputazione professionale'.

