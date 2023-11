Maddie, i cinque indizi che hanno riaperto il caso: dalla corda al nastro di plastica, ecco i nuovi elementi

Riprendono le indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni sparita il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura nella frazione di Lagos, Portogallo. Cinque nuovi indizi hanno riaperto il caso e la polizia sta effettuando dei rilievi nella diga di Arade e nelle vicinanze. Una perquisizione chiesta dalla polizia tedesca, che sta indagando su Christian Brueckner, 45 anni, finora l’unico formalmente sospettato nel caso della piccola Maddie.

Maddie McCann, la possibile svolta e il sospettato: ricerche vicino a una diga artificiale in Portogallo Maddie McCann, alla cerimonia per i 16 anni dalla scomparsa parla per la prima volta la sorella minore Amelie: «Che giorno triste» Brueckner ha vissuto in Portogallo tra il 1995 e il 2007.

