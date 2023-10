"Questa mattina abbiamo discusso della situazione in Ucraina che ci ha permesso di riaffermare molto chiaramente il nostro incrollabile sostegno alla sua indipendenza, alla sua sovranità, alla sua integrità territoriale e al fatto che, qualunque sia il contesto, il nostro sostegno rimane e la nostra strategia rimane ovviamente la stessa", le parole del Presidente francese Macron al termine del Consiglio Europeo.

"Questa mattina abbiamo discusso della situazione in Ucraina che ci ha permesso di riaffermare molto chiaramente il nostro incrollabile sostegno alla sua indipendenza, alla sua sovranità, alla sua integrità territoriale e al fatto che, qualunque sia il contesto, il nostro sostegno rimane e la nostra strategia rimane ovviamente la stessa", le parole del Presidente francese Macron al termine del Consiglio Europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggi di più:

Libero_official »

L'applauso per Mattarella all'assemblea di Anci(Agenzia Vista) Genova, 27 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

L'abbraccio dei sindaci di Anci al termine dell'Assemblea a Genova(Agenzia Vista) Genova, 26 ottobre 2023 L'abbraccio dei sindaci di Anci al presidente Decaro al termine dell'assemblea di Anci a Genova. / Fb Anci Fon... Leggi di più ⮕

Zaia (Veneto): “Il 2024 sarà sicuramente l'anno dell'autonomia"(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

Dror Eydar, l'allarme: "L'orrore dei kibbutz può arrivare in Occidente"Ambasciatore israeliano in Italia dal 2019 al 2022, Dror Eydar, che ha poi raccontato questa esperienza in un libro, All’Arco di Tito , in qu... Leggi di più ⮕

Macron: Nostro sostegno all'Ucraina resta invariato, qualunque sia il contesto'Questa mattina abbiamo discusso della situazione in Ucraina che ci ha permesso di riaffermare molto chiaramente il nostro incrollabile sostegno alla sua indipendenza, alla sua sovranità, alla sua integrità territoriale e al fatto che, qualunque sia il contesto, il nostro sostegno rimane e la nostra strategia rimane ovviamente la stessa', le... Leggi di più ⮕

Guerra Ucraina, evacuate famiglie con minori nel Kherson e nel DonetskBiden: 'Difendere Ucraina e Israele è nostro interesse' Leggi di più ⮕