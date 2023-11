Mackenzie McDonald Aggiornamenti Live: ATP, Parigi Tennis

Tra poco, finalmente, scenderanno in campo anche Jannik Sinner e Mackenzie McDonald.Il programma della giornata è stato brutalmente stravolto dalla lunghezza dei match Dimitrov-Medvedev e Humbert-Zverev. Sinner avrebbe dovuto giocare attorno alle 20:30, e invece eccoci ancora qui.Siamo ancora in attesa che finisca il match tra Thiem e Rune, ma ormai il danese sembra avviato verso la vittoria.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOSPORT: Sinner-McDonald: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis liveL'altoatesino fa il proprio ingresso in tabellone al secondo turno a Parigi-Bercy e sfida l'americano vittorioso al debutto contro il connazionale Wolf

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Argentina, Scaloni guarda la Serie A: Soulé e Castellanos tra i preconvocati dell’AlbicelesteIl ct della nazionale argentina, campione del mondo in carica, Lionel Scaloni, guarda alla Serie A per rinforzare la sua creatura. Tra i preconvocati dell’ex giocatore della Lazio ci sono infatti

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: Quasi il 70% degli Under 25 guarda film e serie tv su siti illegaliUna rilevazione di Ipsos per Univideo spiega la relazione tra i giovani e la fruizione dei contenuti audiovisivi

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Sinner-McDonald: dove vedere in tv il match del Masters 1000 di Parigi BercyDopo la vittoria di Vienna ai danni di Medvedev Jannik Sinner torna in campo contro Mackenzie McDonald, già battuto due volte. Ieri la rinuncia forzata al doppio contro Djokovic

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: ATP Parigi Bercy, il programma di oggi su Sky: Sinner debutta con McDonaldLeggi su Sky Sport l'articolo ATP Parigi Bercy, il programma di oggi su Sky: Sinner debutta con McDonald

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Sinner-McDonald a Parigi-Bercy: orario e come vederla in tv e streamingDopo il trionfo a Vienna l'azzurro debutta nel Masters 1000 francese sfidando oggi (1 novembre) lo statunitense nel secondo turno: tutti i dettagli

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕