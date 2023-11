Maccio Capatonda collabora con SENEGAL per la prima volta

Come sempre Macchia ne è anche sceneggiatore, montatore e regista. Ma è la prima volta che Maccio Capatonda non è regista unico: condivide invece il lavoro con Alessio Dogana e Danilo Carlani. I tre formano un collettivo chiamato SENEGAL da circa quattro anni, sebbene collaborino alla scrittura dei testi di Capatonda da molto più tempo.

Fino a ora con il nome SENEGAL avevano firmato solo produzioni pubblicitarie o sponsorizzate (cioè commissionate da un marchio che intende farsi pubblicità in modo più originale e autoriale). Per i comici italiani, specialmente quelli la cui comicità è molto personale e dipende dalla mimica o dall’uso della voce, è inusuale lavorare con una squadra fissa di autori, cosa che invece è la regola nell’umorismo anglosasson





ilpost » / 🏆 7. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Maccio Capatonda collabora con SENEGAL per la prima voltaMaccio Capatonda collabora con Alessio Dogana e Danilo Carlani del collettivo SENEGAL per la prima volta come regista. Fino ad ora, SENEGAL aveva firmato solo produzioni pubblicitarie o sponsorizzate.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Il migliore dei mondi, trailer e cosa sapere sul nuovo film di Maccio CapatondaIl migliore dei mondi, il trailer del film

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Grande Fratello, Paolo Masella sei pesante: mobbastaSe Maccio Capatonda fosse in co-conduzione con Signorini avrebbe sicuramente detto a Paolo Masella...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Il Migliore dei Mondi su Prime Video: Maccio Capatonda, Pietro Sermonti e Martina Gatti ci raccontano i temi del filmAbbiamo incontrato i protagonisti di Il migliore dei mondi, su Prime Video dal 17 novembre: Maccio Capatonda, Pietro Sermonti e Martina Gatti, assieme ai coregisti ci raccontano come la pensano sui temi toccati dal film.che Maccio, che siamo abituati ad identificare con l’umorismo nonsense e grottesco delle sue parodie e dei suoi tanti personaggi

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

'Uomini e Donne', Alessio e Claudia litigano in studio: la causa della scenata di gelosiaLa coppia sembrava molto affiatata, ma la dama non sopporta il rapporto di amicizia con l'altra donna del torno over

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Come Romeo e Giulietta: riprese iniziate per il film diretto da Giuseppe Alessio NuzzoSi ambienta in Sardegna e in Campania il nuovo film di Giuseppe Alessio Nuzzo con Mariasole Pollio e Mauro Recanati.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »