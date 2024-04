Lukaku potrebbe lasciare la Roma per l'Arabia Saudita

Sembrava correre dritto verso la conferma all'Inter, poi lo scenario è cambiato, i nerazzurri hanno puntato il mirino su Marcus Thuram e il centravanti belga alla fine è sbarcato a Roma, sponda giallorossa, dove ha avuto un buon impatto prima di un calo evidente negli ultimi mesi, con soli 4 gol a referto nel 2023. Con Daniele De Rossi in panchina, insomma, il suo rendimento è calato.

Vorrebbe rimanere nella Capitale, ma è un'ipotesi di difficile realizazione, visto l'esoso ingaggio da 7,5 milioni a stagione e un riscatto dal Chelsea fissato a 43 milioni, soldi che la Roma quasi sicuramente deciderà di non spendere. Quale futuro per Lukaku allora? La sensazione - si legge - è che il suo destino possa portarlo in Arabia Saudita, dove possono pagargli serenamente lo stipendio top da 7,5 milioni. Certo, una mano la potrebbe dare proprio lui, trascinando i giallorossi alla qualificazione alla prossima Champions, che vale più proprio la cifra del riscatto

