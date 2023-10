Lukaku, partenza boom e futuro incerto: Abraham può aiutare la Roma

Si parla di Lukaku, e non potrebbe essere altrimenti nella settimana che porta a Inter-Roma. Escludiamo per un attimo le polemiche relative al suo ritorno a San Siro. Perché Big Rom oggi è molto più che un ex. Ha gonfiato la rete 8 volte in 10 partite tra campionato e coppa, solo Batistuta ha fatto meglio nello stesso numero di gare segnando due volte di più. Per questo molti tifosi giallorossi si interrogano ora sul suo futuro.

La Juve quasi prima? Un miracolo di Allegri, vale come uno scudetto. È lui il miglior tattico d’ItaliaTonali, scatta subito la squalifica di 10 mesi: convocato dal Newcastle, non può giocareCaso scommesse, i legali di Zaniolo: 'Nessun indizio a suo carico, non ha mai scommesso sul calcio'Chirico: 'Ora Allegri non si nasconde più, lo scudetto è possibile.

Italia Notizie

Leggi di più:

cmdotcom »

Roma vince e Lukaku 'chiama' l'Inter. Pronto il ritorno di Big Roma a San SiroLa Roma cala il full, avvicina la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League e ora è legittimata a pensare all’Inter. La sfida di domenica a San Siro dirà quali saranno le re Leggi di più ⮕

Lukaku torna a San Siro per Inter-Roma: lo aspettano 30mila fischiettiMeno due. Conto alla rovescia per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Domenica, con calcio d&39;inizio alle ore 18, si gioca Inter-Roma e il centravanti belga sarà al centro dell&39;attacco Leggi di più ⮕

Lukaku torna a Milano, Inter favorita sulla Roma: le quoteA San Siro il clima che si preannuncia a dir poco infuocato Leggi di più ⮕

Lukaku in Inter-Roma, Tiago Pinto: «Non alimentiamo odio, attenzione alle parole che usiamo»Il g.m. dei giallorossi: «Lukaku è un professionista e ha fatto le sue scelte». Anche Mourinho si schiera con l’attaccante belga, atteso dai tifosi interisti con 50 mila fischietti Leggi di più ⮕

Mourinho accende Inter-Roma: 'Loro hanno avuto due giorni in più, Lukaku deve riposare'SERIE A - Dopo il successo in Coppa contro lo Slavia Praga, per la Roma è già tempo di pensare alla sfida caldissima contro l'Inter di domenica. E ci ha pensato Leggi di più ⮕

Domenica Inter-Roma: il doppio ex Delvecchio, 'i fischi caricheranno Lukaku 'L'attaccante che esordì nell'Inter e giocò 10 stagioni nella Roma, all'AGI: Leggi di più ⮕