Lukaku-Inter, tutto quello che sappiamo: la panchina a Istanbul, il tradimento

nella sezione preferiti e sull'app Corriere News.Un amore forte, fortissimo. E poi una delusione di uguale intensità. Passione e tradimenti. L’ultimo quest’estate,

quando il club nerazzurro trattava col Chelsea e lui, Big Rom, a cose praticamente fatte tra le due squadre si è tirato indietro. Da quel rifiuto nasce il risentimento degli interisti, complici anche le voci di una trattativa (mai confermata dal diretto interessato) con la Juventus. Ma le ultime settimane di Lukaku in nerazzurro nascondono anche altro. Telefonate, parole cancellate dai fatti. Fino al

, che domenica arriva a San Siro. Tutto nasce nella settimana della finale di Champions League tra Inter e Manchester City.Sì perché quella partita Romelu voleva giocarla dall’inizio. Invece Inzaghi, con cui non ha mai avuto un grande rapporto, gli preferisce Dzeko in coppia con Lautaro. Nella settimana che precede la finale di Istanbul, alla ripresa degli allenamenti, il belga chiede allo staff tecnico un giorno in più di riposo perché si sente affaticato. headtopics.com

Anche i compagni provano a chiamarlo, come rivelerà più tardi Lautaro, ma il belga scompare. L’Inter capisce che dietro il silenzio c’è un contatto in corso con la Juventus e molla la presa: rottura totale. Romelu proverà poi a lanciare segnali di avvicinamento, rispediti al mittente. Così, con la Juve che conferma Vlahovic, sceglie la Roma.

Parlerò per tempo, ma se raccontassi davvero come è andata l’estate scorsa rimarrebbero tutti scioccati. Ci sono stati momenti in cui potevo davvero esplodere, probabilmente l’avrei fatto cinque anni fa ma ora non spreco più le energie così».Eppure i ricordi belli ci sono. Eccome. Il primo Lukaku-Inter, una favola a lieto fine. headtopics.com

