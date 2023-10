Lukaku fischiato a San Siro? Damiani: 'Con la Juve a Firenze me ne dicevano di tutti i colori'

, ha parlato dell'accoglienza che riceverà Lukaku a San Siro nella sfida tra l'Inter e la Roma, ricordando anche alcune partite di quando faceva il calciatore:"Il ragazzo è maturo, non ha di questi problemi. I calciatori oggi non si fanno mica queste paranoie. Giocano tranquilli, sereni. Lukaku è un grande campione da tanti anni. Thuram è sulla buona strada".

Lei ha giocato in squadre rivali: Inter, Milan, Juventus, Fiorentina. Ha mai avuto di questi problemi? "Ne ho avuti tanti di sfottò e simili. Quando con la Juve andavo a Firenze me ne dicevano di tutti i colori. Ma non mi sono mai preoccupato e non mi hanno mai dato più di tanto fastidio. Fa parte del gioco e non mi hanno mai condizionato".

Lei di Thuram è stato uno dei principali e primi estimatori, ma si aspettava un impatto così positivo in nerazzurro?"Prima di tutto per un motivo fisico: il giocatore ha forza atletica e corsa che per il campionato italiano sono fondamentali, oltre alle qualità tecniche"."Per un fatto caratteriale: è un bravo ragazzo, serio che conosce anche la lingua. Non vedevo possibili problemi di inserimento". headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Big Rom 'avvisa' l'Inter: Lukaku è pronto ai fischi di San SiroIl belga si presenta alla prima da ex contro l'Inter con un ruolino di marcia importante. I fischi di San Siro basteranno a fermarlo? Leggi di più ⮕

Roma vince e Lukaku 'chiama' l'Inter. Pronto il ritorno di Big Roma a San SiroLa Roma cala il full, avvicina la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League e ora è legittimata a pensare all’Inter. La sfida di domenica a San Siro dirà quali saranno le re Leggi di più ⮕

Lukaku torna a San Siro per Inter-Roma: lo aspettano 30mila fischiettiMeno due. Conto alla rovescia per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Domenica, con calcio d&39;inizio alle ore 18, si gioca Inter-Roma e il centravanti belga sarà al centro dell&39;attacco Leggi di più ⮕

Inter-Roma, per l'ex Lukaku l'accoglienza di San Siro sarà rumorosa: 30mila fischiettiL'iniziativa ideata dai tifosi nerazzurri Leggi di più ⮕

Fischietti contro Lukaku a San Siro, ora salta tuttoCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Inter-Roma, vietato l'ingresso dei fischietti a San Siro per contestare LukakuFischietti banditi per Inter-Roma, una decisione che azzera la contestazione organizzata nei confronti di Lukaku. La Curva Nord: 'Ennesimo abuso'. Leggi di più ⮕