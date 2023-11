Lukaku, Fabregas, Balotelli, Thuram, Lautaro.... Ausilio ha raccontato 25 anni di Inter

Balotelli? Non se l'è giocata al massimo"Di Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"TOP NEWS ore 24 - Il Cagliari elimina l'Udinese.

GOALITALIA: Ausilio e il divorzio Inter-Lukaku: 'Sono mancati educazione e rispetto'Il direttore sportivo dell'Inter ricorda anche la trattativa per l'acquisto di Lautaro: 'Era dell'Atletico, furono quattro giorni pazzeschi'.

TUTTOSPORT: 'Lukaku senza educazione e rispetto, Inzaghi genio pigro Inter': Ausilio showIl dirigente nerazzurro ha parlato a 360 gradi a Radio Serie A: retroscena di mercato, futuro e obiettivi. Ecco le sue dichiarazioni

LIBERO_OFFICIAL: Inter, Ausilio affonda il colpo su Lukaku: "Non rispondeva al telefono"Ancora guerra aperta tra Inter e Lukaku . Dopo la sberla incassata dalla Roma nel match di San Siro che ha lanciato l'Inter in vetta alla class...

EUROSPORT_IT: Giudice sportivo: multa di 5mila euro all'Inter per contro Lukaku Lukaku, Gatti non sanzionatoSERIE A - Sono stati comunicati gli squalificati e le ammende dopo l'ultimo turno di campionato. Multa di 15mila euro al Milan per lancio di fumogeni e cori ver

GOALITALIA: L'annuncio di Ausilio: 'Handanovic lavorerà con l'Inter per i prossimi 2 anni'Piero Ausilio svela l'accordo con Samir Handanovic dopo il ritiro dello sloveno: 'Rapporto bellissimo, c'è un progetto pronto per 2 anni'.

CMDOTCOM: Inter, Ausilio conferma: Handanovic torna in società"Approfitto per dire che Handanovic resterà a lavorare con noi, c&39;è un progetto di due anni che lo coinvolgerà". Così il ds dell&39;Inter Piero Ausilio a Radio

