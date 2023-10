Lukaku e Leao nel mirino: “Il talento non basta. Contestazione giusta”

Saranno due dei protagonisti più attesi nei due big match della decima giornata di Serie A. Gli occhi saranno certamente puntati su Rafael. Così si è espresso su Lukaku e l’eventuale contestazione nerazzurra: “Per quella che è stata la vicenda un minimo di contestazione bisogna aspettarsela. Speriamo che resti tutto nei binari della civiltà. Lukaku lo scorso anno ha sbagliato alcuni gol facili in partite molto importanti, come la finale di Champions League.

“Leao se vuole diventare un giocatore di altissimo livello alla pari di altri campioni deve fare di più. Un grande giocatore si vede nei momenti difficili ed è nell’atteggiamento che si vede un uomo squadra. Non basta il talento ma servono anche certi comportamenti – ha affermato Fiore – Il Milan è a un passo dall’Inter e in Champions è stato sfortunato, ci vuole equilibrio nei giudizi. I numeri dicono che il Milan è molto competitivo”.

