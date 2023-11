Lukaku e il disastroso ritorno al Meazza. Zero tiri, mai nell'area di rigore dell'Inter

ieri ha fornito a San Siro una prestazione decisamente anonima. Fischiato ogni volta che ha avuto il pallone tra i piedi, il centravanti dellanon è mai stato nel vivo del gioco perché i giallorossi, fin dal primo minuto, hanno consegnato la partita ai padroni di casa isolando così il loro centravanti., Lukaku non ha mai concluso dalle parti di Sommer e più in generale ha toccato il pallone solo 26 volte.

I 30 candidati e dove seguire l'eventoIl Milan si illude, poi butta due punti al"Maradona". E la frustrazione degli interpreti aumentaInter si gode Thuram e rimette il muso davanti a tutti: l'1-0 sta pure stretto a Inzaghi?" Nessuno riesce a fermare Leao, polemico con Pioli per la sostituzionestecca il Palermo, risorge il Lecco. Venezia a fatica, Parma sul vellutoFeralpisalò all'8° ko stagionale.

Inter-Roma accende la Serie A: clima infuocato e sold out, al Meazza atteso anche SpallettiSolito sold out e presenza di vip oggi al Meazza per l'attesissimo match tra Inter e Roma. Tra i tanti volti noti pronti a presenziare sulle tribune di San Siro - sottolinea infatti La Gazzetta dello Leggi di più ⮕

Lukaku a San Siro, i fischietti dopo lo striscione per Inter-RomaAccoglienza infernale per Romelu Lukaku dai tifosi dell’Inter allo stadio. In mattina la Curva aveva esposto uno striscione contro l’attaccante della Roma Leggi di più ⮕

Inter-Roma delicata per Lukaku, Stramaccioni: 'L'unico modo che ha per parlare è sul campo'L'allenatore Andrea Stramaccioni, collegato con DAZN dal rettangolo verde di San Siro per presentare i temi collegati alla sfida della 10^ giornata di Serie A tra Inter e Roma, il cui fischio d'inizio Leggi di più ⮕

Roma, Paredes: 'Inter la squadra più forte del campionato, ho visto bene Lukaku'Le parole di Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter. 'Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, giochiamo contro la più forte dell Leggi di più ⮕

Lukaku, distribuiti i fischietti prima di Inter-Roma: “Annientiamolo psicologicamente”Nella curva nerazzurra distribuiti comunque fischietti e un foglio che indica la volontà della tifoseria contro l’ex idolo: “Ci ha pugnalato come il peggiore d… Leggi di più ⮕

Inter-Roma, l'accoglienza a Lukaku: fischi e cori a San SiroSin dal suo rientro in campo, avvenuto nel riscaldamento, il belga è stato accolto tra i fischi dai suoi ex tifosi. Leggi di più ⮕