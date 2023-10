Lukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro. La Juventus è legata ai risultati e la Roma non ha un progetto per il futuro. O almeno, non ancora

È giusto fischiarli? La risposta vale per entrambi ed è sì. Sia perché è un modo per farli giocare peggio, per metterli sotto pressione in un particolare momento - se non per tutta la partita - e indurli agli errori. Per Lukaku si è scritto praticamente di tutto.

La vittoria con il Milan dovrebbe essere la cartina tornasole di quello che può rappresentare il bianconero in questa stagione. Sono i sottovalutati, probabilmente non i favoriti, ma arriveranno con meno partite sulle gambe al momento clou. Rimanere attaccati, come al primo anno con Conte, può dare i suoi frutti da febbraio in poi. Perché se è vero che hanno perso Pogba (l'hanno mai avuto?) e Fagioli, dall'altra la squadra è esperta, forte, equilibrata.

La cronaca assolutamente inequivocabilmente incredibilmente semiseria di come è stato assegnato l'Europeo all'Italia (almeno nel 2032 siamo sicuri di giocarlo) Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiIl primo squillo di Alexis Sanchez e l’interrogativo permanente sulla rosa dell’Inter headtopics.com

Le lacrime di El Shaarawy impongono un’inchiesta scommesse rapida. La furia di Allegri è da scudetto. Il Milan aveva bisogno di un bomber non di Jovic. La vittoria di De Laurentiis. La crisi del Toro

