Lukaku, capitolo chiuso all'Inter: tutte le tappe della sua carriera nerazzurra

Dall'arrivo nel 2019 su richiesta di Conte ai tantissimi gol nel primo biennio nerazzurro, dove non mancano episodi sfortunati (contro Siviglia e Shakhtar) e la celebre lite con Ibra. Poi l'addio destinazione Chelsea, la nostalgia interista raccontata a Sky e il ritorno nel 2022: infortuni, flop al Mondiale e la finale di Champions da dimenticare.

, quando va a segno nel 4-0 contro il Lecce. Sarà un inizio folgorante per il nuovo centravanti interista, che a settembre segna anche contro il Cagliari, Lukaku dimostra di avere un feeling particolare con la partita che fa vibrare Milano: segnerà anche al ritorno, 4-2 finale per un attaccante che immediatamente s'inserisce in Serie A.

(meglio di lui solo Cristiano Ronaldo a quota 29), numeri straordinari per uno dei simboli dello scudetto interista. A Sky Sport dirà:uomo della svolta dal suo arrivo nell'estate 2019 . Si tratterebbe del suo terzo ritorno tra i Blues dopo le prime deludenti esperienze, da sottolineare anche la necessità di vendere in casa Inter.: "È l'occasione della vita per me, spero lo capiate. Ho sempre dato il 100%, rimango interista per sempre perché senza di voi non sarei l'uomo e il giocatore che sono oggi. headtopics.com

, chiacchierata che ha una risonanza a livello mondiale per i contenuti espressi dal belga: "Chiedo scusa ai tifosi dell'Inter perché la maniera in cui me ne sono andato doveva essere diversa. , le primissime parole nel video condiviso sui social insieme al presidente Steven Zhang. "L'Inter mi ha dato tanto e spero adesso di fare anche meglio di prima - racconta a Inter TV -,Si ricompone una delle coppie più amate nella storia interista, intesa mai smarrita come ribadito dai test estivi all'avvio di campionato.

