Lukaku a San Siro, fischiatti vietati per Inter-Roma. La Curva Nord: 'Ennesimo abuso'

SERIE A - La contestazione dei tifosi dell'Inter nei confronti di Lukaku domenica a San Siro non ci sarà. O, almeno, non nella modalità programmata: la Curva Nord ha infatti comunicato che sarà vietato introdurre i fischietti al Meazza.La pesante contestazione dei tifosi dell'Inter nei confronti di Romelu Lukaku non ci sarà.

O meglio, non potrà andare in scena nella modalità annunciata ormai da tempo: è stata la stessa Curva Nord a rivelarlo con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram nel quale si precisa che domenica a San Siro, in occasione della sfida tra i nerazzurri e la Roma, sarà vietato introdurre i 30mila fischietti che sarebbero stati distribuiti allo scopo di fischiare e deconcentrare l'attaccante belga, che per la prima volta torna al Meazza da ex dopo la clamorosa...

Italia Notizie

Leggi di più:

Eurosport_IT »

Big Rom 'avvisa' l'Inter: Lukaku è pronto ai fischi di San SiroIl belga si presenta alla prima da ex contro l'Inter con un ruolino di marcia importante. I fischi di San Siro basteranno a fermarlo? Leggi di più ⮕

Roma vince e Lukaku 'chiama' l'Inter. Pronto il ritorno di Big Roma a San SiroLa Roma cala il full, avvicina la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League e ora è legittimata a pensare all’Inter. La sfida di domenica a San Siro dirà quali saranno le re Leggi di più ⮕

Lukaku torna a San Siro per Inter-Roma: lo aspettano 30mila fischiettiMeno due. Conto alla rovescia per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Domenica, con calcio d&39;inizio alle ore 18, si gioca Inter-Roma e il centravanti belga sarà al centro dell&39;attacco Leggi di più ⮕

Inter-Roma, per l'ex Lukaku l'accoglienza di San Siro sarà rumorosa: 30mila fischiettiL'iniziativa ideata dai tifosi nerazzurri Leggi di più ⮕

Braglia: 'Juve possibile antagonista dell'Inter. Roma non spacciata a San Siro'A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sui temi della Serie A. Juventus, Allegri è tornato sulle chance Scudetto ma ha detto di essere realisti: 'Mi sento di dir Leggi di più ⮕

Inter e Inzaghi nel mirino: “Scudetto e Lukaku, che errori”Calciomercato e altro Leggi di più ⮕