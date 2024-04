Luis Rubiales, ex presidente della federcalcio spagnola, si difende dalle accuse di corruzione

Con un volo di linea proveniente dalla Repubblica Dominicana, Luis Rubiales è stato accolto allo sbarco da agenti dell'Uco della Guardia Civile. Potrebbe prestare dichiarazioni davanti al giudice istruttore dell'inchiesta sui contratti chiusi dalla Federcalcio negli ultimi 5 anni durante la sua presidenza.

Rubiales si difende affermando che il denaro sul suo conto a Santo Domingo è il frutto del suo lavoro e dei suoi risparmi.

