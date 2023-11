'Lui è l’uomo giusto'. L’annuncio di Anna Pettinelli a Verissimo

a ruota libera. L’ormai voce storica di RDS, nella giornata di ieri (29 ottobre), una volta spogliatasi dagli abiti di professoressa di, ha concesso un’intervista a Silvia Toffanin direttamente dallo studio del talent. Tantissimi i temi affrontati: dal suo nuovo amore, all’episodio con l’hater che qualche giorno fa le ha augurato la morte, sino al turbolento rapporto con Rudy Zerbi, anche lui insegnante della scuola più longeva della televisione italiana.

“Le storie passate sono un po’ come i dolori del parto, se uno non li dimenticasse non farebbe altri figli. I dolori si dimenticano e ci si innamora di nuovo”“Non tengo rancore, ma certe cose non le perdonerò mai, non ci penso mai. Non perdono il tradimento, le bugie, l'opportunismo che certi rapporti hanno avuto, sono fantasmi del passatoQualche giorno fa, Anna Pettinelli ha denunciato pubblicamente sui social un hater che l’aveva presa di mira augurandole la morte.

“Credo che alle critiche e alle cattiverie che ti scrive la gente non ci si abitui mai, soprattutto gli appassionati degli altri concorrenti quando faccio una critica. Quando uno ti augura la morte è un'altra cosa”“C'è un aggiornamento su questa vicenda: il ragazzo mi ha chiesto scusa e mi ha scritto che ha bisogno di aiuto. headtopics.com

“Io e Rudy ci conosciamo dal paleolitico, per un certo periodo siamo stati anche amici. Ci siamo visti per delle vacanze insieme, molto molto tempo fa, erano i primi anni Novanta. Siamo stati insieme a Santa Margherita Ligure”

. Nonostante questo, però, secondo Anna qualcosa in lui è cambiato e così, sono finiti per non prendersi nemmeno un caffè insieme: “Un caffè insieme a lui non l'ho mai preso negli ultimi 5 anni, altrimenti glielo avrei avvelenato. Prima eravamo amici, qua dentro headtopics.com

