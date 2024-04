Ludovica Valli parla del suo rapporto con le sorelle

Ludovica Valli è tornata a parlare del suo rapporto con le sorelle, in particolare con Beatrice . Più volte l'ex tronista di Uomini e donne ha confermato la distanza con la sorella maggiore. In risposta alle domande ricevute dai follower nelle sue Instagram stories, Ludovica nelle ultime ore, ha confermato che lei e sua sorella hanno «vite, pensieri e mille cose diverse». Il rapporto tra le due è dipeso soprattutto da una forte incompatibilità caratteriale.

Lo sfogo social di Ludovica Valli è nato dopo che lei ha pubblicato una frase nelle sue Instagram stories: «Peggio di chi ostenta ricchezze che non ha c'è chi ostenta valori e mentalità che non gli appartengono». Alcuni follower hanno così ipotizzato che Ludovica si riferisse alla sorella Beatrice. Lo sfogo di Ludovica Valli «Avete detto così anche mesi fa su cose che metteva lei - ha sottolineato Ludovica Valli nelle sue Intagram stories

Ludovica Valli Sorelle Rapporto Distanza Differenze Instagram Beatrice

