non usa giri di parole: Israele andrà per fasi e attaccherà rischiando il meno possibile. Il direttore di Limes aspiega qual è il quadro della situazione mentre i tank israeliani sono in pressing per entrare a. Questa sera infatti l'esercito dello Stato ebraico ha avviato una grande offensiva sulla Striscia di Gaza. Almeno cento aerei sono stati utilizzati per sferrare un attacco sul nord della Striscia e stanare i tagliagole di Hamas.

ma anche vittime tra i civili". Insomma il reticolato di tunnel sotto il suolo di Hamas potrebbe mettere in difficoltà l'Idf, l'esercito di Israele.Ma dopo il flop del 7 ottobre quando le linee difensive si fecero trovare completamente sguarnite, i generali israeliani sono stati chiamati alla battaglia per vendicare quanto accaduto.

