Lucca Comics & Games: cinque giorni di festa pop

Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Sio (e tutto il gruppo di Gigaciao), Pera Toons, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Werther Dell’Edera, Barbara Baraldi, Simone Bianchi e tantissimi altri. Il fumetto italiano è protagonista anche con due antologiche, dedicate a due maestri nostrani: la mostra diil 60° anniversario dei più grandi Team del mondo, in cui Douglas Wolk, Mara Famularo, Stefano Caselli, Elena Casagrande, CB Cebulski e Simone Bianchi celebrano alcuni dei personaggi più iconici della celebre casa editrice americana (appuntamento il 3 novembre, ore 12:00,Teatro del Giglio).

hanno due appuntamenti a loro dedicati l’ECG – European Cosplay Gathering, in programma venerdì 4 novembre dalle 14.00 all’Auditorium San Francesco, e lo storico Lucca Cosplay Contest, aperto a tutti i partecipanti, domenica 5 novembre dalle 14.00 nella medesima suggestiva location.

Il nuovo progetto di Zentiva è incentrato sulla prevenzione e si sviluppa non solo attraverso nuovi prodotti, ma anche con iniziative per fare cultura e formazioneI commenti in questa pagina vengono controllatiIn particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioniIl nuovo progetto di Zentiva è incentrato sulla prevenzione e si sviluppa non solo...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILGIORNALE: Lucca Comics & Games, 12 eventi da non perdere nella festa del fumetto più famosa d'ItaliaDal primo al 5 novembre prende il via l'edizione del 2023 nel cuore di Lucca. Ecco i 12 eventi (secondo noi) da non perdere

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Lucca Comics & Games 2023: gli 8 appuntamenti da non perdere secondo noiCosa leggere, vedere e giocare al festival toscano

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Lucca Comics & Games 2023, rassegna al via: già 300 mila biglietti vendutiLucca Comics & Games, al via l'edizione 2023

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Al via Lucca Comics: 'La cultura non va politicizzata'La cultura e l'arte non possono mai essere politicizzate, sottolinea subito Antonio Tajani all'inaugurazione di Lucca Comics, a Lucca, kermesse che raccoglie ed espone il meglio del fumetto italiano e internazionale. E sì che di prese di posizione politiche ce ne sono state, per via del patrocinio dell'ambasciata d'Israele alla manifestazione.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Zerocalcare & Co, i disertori di Lucca ComicsFrancesco Merlo spiega perché gli artisti “impegnati”, per protesta contro Israele, hanno sbagliato a ritirare la propria adesione alla Mostra del …

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Lucca Comics, gli artisti israeliani Hanuka costretti a rinunciareGli artisti israeliani Asaf e Tomer Hanuka sono stati costretti a rinunciare a partecipare a Lucca Comics, la fiera del fumetto che si apre oggi primo...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕