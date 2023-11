Luca Argentero e Cristina Marino, la storia d'amore in 20 foto

Luca Argentero e Cristina Marino formano una delle coppie più amate, seguite e popolari del mondo dello spettacolo italiano. Sfoglia la gallery e scopri tutte le loro foto più belle"classico. Messaggi, cene, primi appuntamenti, sono all'antica.

. Veniamo entrambi da due famiglie i cui i genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo sia fondamentale nel costruire una coppia duratura", ha dichiarato Marinonei confronti della moglie: "Se pure guardassi un’altra, Cristina se ne accorgerebbe subito, quindi non lo faccio, evito il problema a monte. Le persone sanno che sono sposato, mi rispettano, sono educate.

Luca Argentero cuore d'oro, regala il biglietto a una fan in difficoltà
L'attore ha invitato la follower a una data del suo spettacolo 'È questa la vita che sognavo da bambino?'

Luca Argentero, una fan non può pagare il biglietto per il suo spettacolo teatrale: «Ti invito io»
«Sarò felice di ospitarti» ha scritto su X l'attore, protagonista di È questa la vita che sognavo da bambino?. Conquistando il pubblico: «Ti si ama»

Luca Argentero: «Mia moglie mi fa allenare come in Full Metal Jacket. Julia Roberts sul set è magica»
L'attore: «Il mio prossimo obiettivo? Scalare il Monte Bianco». L'amore: «Incontrai Cristina a Santo Domingo, per girare Vacanze ai Caraibi. Era sotto una palma, bellissima. Dopo pochissimo ho capito che era la persona giusta»

