Love Actually, il film che celebra l'amore compie 20 anni

Love Actually, il film natalizio che celebra l'amore di Richard Curtis compie 20 anni ma non smette di emozionare Love Actually non è un film sul Natale, ma è un film sull'amore. Eppure è proprio la festa più attesa dell'anno il motore principale di una pellicola che nel 2003, esattamente vent'anni fa, usciva al cinema per entrare per sempre nei cuori di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Per tutto coloro che hanno amato quel film - romantico, divertente e commovente in egual misura - e che ogni anno non vedono l'ora che arrivino le feste per rivederlo, per il prossimo Natale è in arrivo il regalo più bello: il ritorno al cinem





Love Actually ed Elf: i classici natalizi del nuovo millennioLove Actually ed Elf, due film che raccontano di moderni cittadini trasformati dal potere del Natale, sono diventati dei classici natalizi legati alla loro epoca.

Amore libero - Free Love - Film (1974)Amore libero - Free Love è un film di genere commedia del 1974, diretto da Pier Ludovico Pavoni, con Laura Gemser e Enzo Bottesini. Durata 85 minuti. Distribuito da CINERIZ.

Richard Osman, il più venduto (dopo J. K. Rowling): «Io seguo la formula di Agatha Christie»Con “L’ultimo diavolo a morire”, quarto volume della saga del «Club dei delitti del giovedì», lo scrittore britannico si prepara a un altro record. «L’idea è di dare ai lettori qualcosa di familiare, ma ogni volta diverso»

Love Actually ed Elf: che cosa c'entrano i due classici del Natale con l'11 settembre?Usciti lo stesso giorno nel 2003, entrambi i film sono legati al periodo successivo all'attentato alle Torri Gemelle

Love Actually, 20 anni fa la première a New York. Le 12 frasi simbolo del filmLeggi su Sky TG24 l'articolo Love Actually, 20 anni fa la première a New York. Le 12 frasi simbolo del film

Love Again - Film (2023)Love Again è un film di genere commedia, drammatico, sentimentale del 2023, diretto da Jim Strouse, con Sam Heughan e Priyanka Jonas Chopra. Uscita al cinema il 11 maggio 2023. Durata 104 minuti. Distribuito da Eagle Pictures.

