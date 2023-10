Lou Reed, le sue ultime ore desiderando la luce e ascoltando i Radiohead

“Portami alla luce”. Nel caso di Lou Reed, la tentazione di leggere una vita intera di rock e poesia a partire dalle sue ultime parole è molto alta.

E quanto questa sia del tutto connessa alla sua umanità, alla consapevolezza che per cantare la Caduta è necessario innanzitutto averla provata in prima persona e poi averla respirata sotto forma di compassione per gli “altri”, per i simili: per gli abitanti dei margini del sistema di vita occidentale. E nel racconto di quelle ultime ore c’è anche qualcosa che dice di una comunità artistica accomunata da una intenzione, quella, appunto, di cantare i margini.

