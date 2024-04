Lorenzo Pellegrini: l'anello debole della Roma

ROMA Da anello debole, ad anello di congiunzione. La doppia faccia di Lorenzo Pellegrini in questa tormentata stagione. Quando il capitano non c'era - e per tanti - era un bene (parliamo dell'epoca dell'ultimo Mourinho, quando i rapporti tra i due erano ai minimi termini), oggi non c'è e - per molti - è un problema (specie per De Rossi, con cui Lorenzo è tornato a splendere, riconquistando anche l'azzurro Nazionale).

Ma torniamo all'anello, perché la rinascita del capitano comincia proprio da lì, da 'lui'. Ovvero, da quando Mou, andando via da Roma, gli ha lasciato nell'armadietto l'anello regalatogli dalla squadra per i suoi sessant'anni, accompagnandolo con un messaggio duro al Capitano da trasmettere alla squadra: «Quando diventerete uomini me lo ridarete». La storia ha cominciato a correre in città e con uno striscione apparso a Trigoria, una parte dei tifosi della Roma, prese posizione: «Pellegrini, anello debole». Ecc

