Lorenzo Flaherty vittima di uno scherzo a parte nell'edizione 1994

si ferma per una sosta davanti a una chiesa e lui rimane da solo. Dopo pochi minuti, una ragazza bussa insistentemente al finestrino e chiede a Flaherty di farla entrare nell'abitacolo. L'attore, in difficoltà, cerca in tutti i modo di tranquillizzarla fino a quando subentrano i genitori di lei, lo sposo e il prete che "assalgono" la macchina. Michele Placido

, quest'ultimo alle prese con una diretta televisiva a sua insaputa. Rivediamo l'attore Lorenzo Flaherty vittima di "Scherzi a parte" nell'edizione 1994.

Lorenzo Flaherty e la sposa in fuga a 'Scherzi a Parte' 1994
Una ragazza spaventata scappa dall'altare e si infila nell'auto dell'attore

Michele Placido in diretta tv a sua insaputa a 'Scherzi a Parte' 1994
L'attore pugliese è convinto di incontrare in privato una benefattrice ma viene assalito dalle telecamere

Lorenzo Flaherty, l'attore a processo: travolse un motociclista a Roma, per la Procura correva troppo.
L'attore Lorenzo Flaherty, protagonista di serie tv come «Distretto di...

Lorenzo Flaherty a processo: travolse un motociclista con la Smart, per la Procura correva troppo.
L'attore Lorenzo Flaherty, protagonista di serie tv come «Distretto di...

1994-2024: quando l'antiberlusconismo isterico convinse gli italiani a votare Berlusconi
Ha fatto molto per Berlusconi l'antiberlusconismo che non i più berlusconiani tra i berlusconiani

Una moglie per papà - Film (1994)
Una moglie per papà è un film di genere commedia del 1994, diretto da Jessie Nelson, con Whoopi Goldberg e Ray Liotta. Durata 115 minuti.

