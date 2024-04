Loredana Bertè: «Sono casta da 10 anni. Björn Borg preferiva la cocaina a me, non mi perdono la morte di mia sorella»

Loredana Bertè rivela: «Sono casta da 10 anni. Björn Borg preferiva la cocaina a me, non mi perdono la morte di mia sorella»Ospite della prima puntata della nuova stagione di “Belve”, la 73enne cantante si è confessata senza reticenze a Francesca Fagnani, parlando anche dell’ultima notte di Mia Martini, scomparsa che le ha spezzato il cuore per sempre Per sua stessa ammissione, si è data molto da fare a livello sentimentale, ma ora ha deciso di darsi una calmata.

«Sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta da qualche anno», ha confessato infatti, la 73enne cantante non si è fatta problemi ad ammettere di non fare sesso «da dieci anni». «Una bella cifretta», ha replicato stupita l

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Belve, Loredana Bertè: "Da quanti anni sono casta"'Sono sempre stata etero, purtroppo, ma sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta ...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Loredana Berté a Belve: «Casta da oltre 10 anni, mi sono data parecchio, adesso mi riposo»Francesca Fagnani è tornata e con lei sono tornate le sue belve! Il programma, in partenza...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Loredana Bertè a Belve: «Il mio ex marito Borg aveva organizzato un'orgia con me e due donne: l'ho gonfiato diLoredana Bertè è tra gli ospiti della nuova stagione di Belve, in onda il 2 aprile...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Loredana Bertè, rimandanti i concerti di Torino e Brescia per accertamenti cliniciLoredana Bertè non tornerà ad esibirsi. Almeno per ora. Dopo le date di Roma e Varese, la cantante ha posticipato a maggio anche gli spettacoli a Brescia e Torino del tour teatrale Manifesto.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »

Loredana Bertè deve fare altri esami, posticipate anche le date di Brescia e TorinoLa staff della cantante ha annunciato su Instagram il cambio di programma, spiegando che questi nuovi accertamenti serviranno per arrivare a una diagnosi e, quindi, a una terapia farmacologica risolutiva. Il tour riprenderà il 3 aprile da Trieste

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Loredana Bertè, nuovi accertamenti: posticipate altre dateIl tour riprenderà regolarmente il 3 aprile con il concerto al Teatro Rossetti di Trieste

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »