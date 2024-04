Loredana Bertè si racconta a Belve: 'Renato Zero mi manca molto'

Una rocker dal cuore e tenero. E molto meno trasgressiva di quando si possa immaginare: Loredana Bertè si racconta a Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani in onda stasera. Lo fa in una lunga intervista nella quale si lascia andare a tanti momenti importanti della sua vita, dall’amicizia con Renato Zero, interrotta all’improvviso, al suo complicato rapporto con Bjorn Borg e poi la morte della sorella Mia Martini, un dolore sempre rimasto nel suo cuore.

Alla domanda di Fagnani se le manca l'amico di una vita, Renato Zero, con cui ha litigato ormai anni fa, ha risposto: 'Molto'. E quando la conduttrice insiste, chiedendole se dopo tanti anni di silenzi, senta il bisogno di un riavvicinamento: 'Dipende molto da lui', ha replicato Bertè. Sul tormentato rapporto d'amore con il tennista svedese Bjorn Borg, (sposati dal 1989 al 1992) Bertè ha dichiarato: 'Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



repubblica / 🏆 32. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Loredana Bertè a Belve: «Il mio ex marito Borg aveva organizzato un'orgia con me e due donne: l'ho gonfiato diLoredana Bertè è tra gli ospiti della nuova stagione di Belve, in onda il 2 aprile...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Loredana Bertè, l'intervista a Belve: 'Björn Borg preferiva la cocaina a me'Loredana Bertè è, sin dagli anni Settanta, una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Tanti i successi firmati negli anni, a cominciare dall'iconica 'Sei bellissima'.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Loredana Bertè come sta: a Belve la prima intervista dopo il ricovero in ospedaleDebutterà il 2 aprile su Rai2 la nuova stagione di Belve, il programma di interviste...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Belve, ospiti di Francesca Fagnani del 2 aprile: Carla Bruni, Matteo Salvini, Loredana BertèStasera 2 aprile 2024 torna Belve su Rai 2: gli ospiti di Francesca Fagnani della prima puntata sono Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Belve, Loredana Bertè: "Da quanti anni sono casta"'Sono sempre stata etero, purtroppo, ma sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta ...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Loredana Berté a Belve: «Casta da oltre 10 anni, mi sono data parecchio, adesso mi riposo»Francesca Fagnani è tornata e con lei sono tornate le sue belve! Il programma, in partenza...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »