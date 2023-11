Londra, summit su intelligenza artificiale. Firmato primo accordo per “sviluppo sicuro”

Serve uno sforzo di rapidità, ha avvertito il premier Tory alla vigilia del summit nella tenuta a 80 chilometri da Londra dove scienziati e intelligence britannici decifrarono sotto la guida del genio di Alan Turing il codice Enigma, vanto della Germania nazista, contribuendo a porre fine alla Seconda guerra mondiale. Al vertice partecipa un gruppo selezionato di nazioni, organismi internazionali, aziende leader nel settore, esperti accademici e della società civile.

Il Regno Unito propone agli altri Stati di adottare collettivamente un Rapporto sullo stato della scienza per comprendere capacità e rischi di questa frontiera della tecnologia. Rapporto elaborato da un gruppo di accademici e presentato da Yoshua Bengio, fra i principali esperti mondiali in materia. Il summit si chiuderà con una nota stampa della presidenza britannica, oltre alla dichiarazione congiunta. Ieri è arrivato anche un videomessaggio di re Carlo III.

