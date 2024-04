“ Lollobrigida governatore neohitleriano”. La filosofa Di Cesare rinviata a giudizio per le frasi a DiMartedì: “Non mi faccio intimidire”a proposito della questione dei migranti. Un anno dopo Di Cesare annuncia di essere stata rinviata a giudizio in seguito alla querela per diffamazione presentata dal ministro..

“Tutto ruota intorno alla formula ‘sostituzione etnica’ che il ministro ha pronunciato al congresso Cisal il 18 aprile 2023 suscitando molto scalpore – afferma la docente in una nota inviata all’– La sera dello stesso giorno, nella puntata del programma DiMartedi su La7, quando mi è stato chiesto di commentare, ho detto che ‘il nazismo è stato un progetto didel popolo e il mito complottistico della sostituzione etnica è nelle pagine del Mein Kampf di Hitler

