Locatelli: Nessun taglio fondo persone con disabilità

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2023 “Prendo sempre l'opportunità di vedervi con piacere, anche per dire rispetto a queste polemiche che ci sono state sul taglio delle persone con disabilità che non è così, ribadisco che il fondo sulla legge delega è sempre lo stesso che era dotato di 350 milioni fino all'anno 2026 dove ci sarà una dotazione di 300 milioni, sono slittati i fondi che giustamente non abbiamo potuto usare quest'anno e li riposiziono a 85 milioni a decorrere dal 2026 però il fondo del 2026 anzi che essere 350 milioni ce lo siamo ritrovati che era già di 300, poi comunque lavoreremo per incrementarlo e spero che con altre ulteriore risorse possiamo rifinanziare i fondi ad esempio sull'inclusione, aumentare anche le risorse a disposizione in attesa della legge Quadro che abbiamo appena firmato con il Ministro Calderoni l'istituzione del tavolo, quindi partirà, lavorerà per 6 mesi e daremo finalmente una cornice normativa a queste persone che amano che curano che stanno aspettando da tanto tempo una proposta” lo ha dichiarato Alessandra Locatelli Ministro per le disabilità fuori dal Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

