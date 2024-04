Lo Zimbabwe dichiara lo stato di calamità nazionale a causa della siccità

Il presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ha proclamato lo stato di calamità nazionale a causa della siccità . Milioni di persone sono a rischio di fame. Lo Zimbabwe è il terzo paese dell'Africa meridionale a dichiarare lo stato d'emergenza per la siccità .

