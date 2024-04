Lo spuntino perfetto per una dieta dimagrante

Chiunque abbia affrontato una dieta dimagrante seria, seguita da uno specialista, sa che praticamente sempre vengono inseriti due spuntini, uno a metà mattina e l'altro nel pomeriggio. Questo per evitare di arrivare molto affamati a pranzo e a cena, rischiando i non riuscire a controllarci. Ma come dev'essere lo spuntino perfetto? Semplice, sano, povero di grassi, che apporti i nutrimenti necessari al nostro organismo.

La frutta fresca di stagione è molto indicata, da consumarsi anche sotto forma di spremuta, ad esempio quella di agrumi in autunno e in inverno. Una valida alternativa è rappresentata dalla frutta oleosa, che sazia e appaga il palato: tre o quattro noci, otto o dieci mandorle. Attenzione, però non di più perché questo tipo di alimento è molto caloric

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



OKLaSalute / 🏆 22. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Basilico: scopri tutte le proprietà benefiche e come coltivarlo in casaInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

E Gualtieri si scoprì divulgatore dei cantieriLe clip sulla fresa per la metro, le «lezioni» sull’intonaco. Numeri record per i video del sindaco

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Stefano Fresi ha un malore sul palco, scopri cosa è successoL'artista stava recitando un monologo in 'Dioggene', sul palcoscenico del Centro Lucia di Botticino a Brescia

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Asparagi: scopri i loro 8 super poteriInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Google Ads Transparency: Scopri i Segreti delle Strategie Pubblicitarie dei tuoi ConcorrentiNel vasto e competitivo mondo del marketing digitale, capire quanto investono i propri concorrenti in pubblicità online è diventato cruc...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Dormire bene: scopri i consigli e le tecniche per migliorare il sonnoConsigli e tecniche per dormire bene tutte le notti e svegliarsi pieni di energia e cariche per una nuova giornata

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »