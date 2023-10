Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 197 punti

Ha chiuso in calo a 197 punti secchi il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro i 202 punti della chiusura precedente e i 202 segnati in apertura. In ribasso di 6,6 punti il rendimento annuo italiano al 4,79%, contro i 3 punti in meno di quello tedesco al 2,82%.

