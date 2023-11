Lo sfogo di re Carlo con William: «Io sono stato costretto a sposare tua madre, tu hai portato all'altare la donna che ami»

Vero o no, che un tempo William non potesse vedere Camilla è una certezza. Fin da bambino è stato testimone della liti tra papà Carlo e mamma Diana, che spesso piangeva davanti a lui, sempre dalla sua parte. Una volta, quando aveva appena otto anni, fu proprio William a passare i kleenex alla mamma che - chiusa in bagno a Highrove dopo una lite col marito - non smetteva di singhiozzare.

All'epoca mamma Diana chiamava Camilla «rottweiler», e la nonna regina, Elisabetta II, non era più tenera: «Quella donna malvagia», diceva riferendosi all'amante del figlio. Parole che non potevano non segnare l'adolescente William. Le cose peggiorarono quando Diana, nel 1997, morì.

