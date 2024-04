Lo scrittore Mauro Corona parla della sua infanzia violenta

Lo scrittore lo ammette subito: "Sono una me***, vittima dell’impulsività. E non doveva essere proprio uno buono suotre volte. Finché lei scappò di casa", racconta Mauro Corona. "Avevo 6 anni, mio fratello 5, l’ultimo nato 4 mesi. La rividi che ero tredicenne". Difficile dare spiegazioni per quella violenza, per quelle botte: "Importa? Gelosia, vino...".

Lui invece non ha mai alzato un dito sui suoi figli: "Se la brutalità orrenda di mio padre mi ha insegnato qualcosa, è di non alzare mai le mani", dice lo scrittore. "Sì, qualche litigata quando stavo con mia moglie, ma erano più le pignatte in testa che buscavo io". Mauro Corona ha affermato che darebbe "in pasto gli autori deiai parenti delle vittime". Ora si spiega meglio: "Era una provocazione. Siccome agli assassini viene sempre riconosciuta l’infermità mentale, li chiuderei in una stanza con i genitori della donna uccisa. Legati, però

