Lo scrittore Ailton Krenak è il primo nativo a entrare all'Academia brasileira de letras

Lo scrittore, filosofo e attivista Ailton Krenak è il primo nativo a entrare all’Academia brasileira de letrasCon la cerimonia del 5 aprile 2024, Ailton Alves Lacerda Krenak è entrato ufficialmente a far parte dell’Academia brasileira da letras, la più antica e prestigiosa istituzione culturale brasiliana, fondata nel 1897 allo scopo di valorizzare la lingua e la letteratura del paese.

La sua elezione, definita “una riparazione storica” da alcuni accademici, risponde al tentativo di diversificare le culture rappresentate nell’Academia, in linea con le recenti elezioni dell’attrice Fernanda Montenegros e del cantautore Gilberto Gil.

Ailton Krenak Academia Brasileira De Letras Nativo Cultura Letteratura

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Internazionale / 🏆 10. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Primo leader nero di un governo europeo: ecco chi è Vaughan Gething, primo ministro del GallesVaughan Gething è il primo leader nero di un governo in Europa. Eletto oggi capo del...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Addio ad Antonio Carpenedo, il mastro casaro rivoluzionario del formaggioInventore del primo 'Ubriaco' e fondatore del primo laboratorio di affinamento caseario riconosciuto in Italia

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Lascia il premier Varadkar in Irlanda: 'Non sono più la persona migliore per servire il paese'Uomo dei record (primo ministro più giovane della storia, primo figlio di padre immigrato, primo gay dichiarato), si dimetterà appena sarà trovato un successor…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Fiorentina, Mandragora festeggia: 'Il primo round è andato ed è stato speciale per me'Autore del gol che deciso la semifinale di andata di Coppa Italia Rolando Mandragora ha festeggiato il trionfo anche su Instagram. Questo il pensiero del giocatore, correlato ad una serie di immagini

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Frosinone primo in Europa per utilizzo di Under 23: battute Chelsea e StrasburgoAttraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Frosinone ha reso nota la propria soddisfazione per quanto riguarda la statistica che vede la squadra di Di Francesco prima in Europa per utiliz

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Il primo derby di DDR e Tudor: Roma senza Azmoun, Zaccagni il grande assente della LazioDerby della Capitale del tutto particolare, quello previsto dalla 31esima giornata di Serie A. All'Olimpico infatti arriveranno Roma e Lazio, entrambe con vesti inedite rispetto a quanto visto peer gr

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »