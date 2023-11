Lo scontro nel governo per l'aumento delle tasse su case e affitti brevi

In questi giorni c’è qualcosa che disturba il sonno dei parlamentari di Forza Italia, ad ammetterlo è il capogruppo del partito alla Camera,Il nodo è la casadell'aliquota della cedolare secca, attualmente fissala al 21%, che si innalzerebbe al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.

Numeri che hanno messo sul piede di guerra le associazioni di categoria degli albergatori, in primis Federalberghi, che contestano vuoti normativi e assenza di controlli, che oltre a generare una concorrenza sleale, creano "effetti collaterali" come rischi per la sicurezza, lavoro sommerso, evasione fiscale e trasformazione del tessuto economico e sociale delle città, attraverso una gentrificazione che svuota i centri storici e fa lievitare il mercato immobiliare, sia sul...

Volley, Conegliano vince la Supercoppa italiana femminile: Milano delle ex Egonu e Sylla si arrendeLe campionesse d’Italia si sono imposte per 26-24, 21-25, 25-23, 25-20 Leggi di più ⮕

Manovra, ultime trattative: gli emendamenti di Forza ItaliaGli azzurri contestano l'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi, ma Palazzo Chigi conferma la norma. Leggi di più ⮕

Toni alti sulla manovra e nuove adesioni: Forza Italia ribolle in vista del congressoSi chiude il tesseramento, minoranza in difficoltà Leggi di più ⮕

Ragazza di 21 anni minacciata con un coltello e violentataL'aggressione avvenuta ieri sera in una stazione nel varesotto (ANSA) Leggi di più ⮕

Varese, ragazza di 21 anni minacciata con un coltello e violentataLa giovane è riuscita a fornire ai carabinieri una descrizione dell'uomo, ipotizzando che possa essere un suo connazionale Leggi di più ⮕

Ragazza di 21 anni minacciata con un coltello e violentataUna ragazza di 21 anni è stata minacciata con un coltello e violentata alla stazione di Lonate-Ferno (Varese). Il fatto è avvenuto alle 2.30 di ieri. La giovane vittima, di origine nigeriana, dopo la violenza, è riuscita a chiamare il 112. (ANSA) Leggi di più ⮕