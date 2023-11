Lo sberleffo come arma segreta di Putin, favorita da 007 e informatori nella Rete

Per Vladimir Putin sono i «ragazzi del telefono», assolutamente «innocui», come spiegò a Elton John dopo che Vovan e Lexus avevano telefonato alla rock-star britannica spacciandosi per il presidente russo e il suo portavoce Dmitry Peskov. Per il governo britannico, sono agenti dei servizi segreti russi, sospetto condiviso da molte altre capitali colpite dalle t…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORSPORT: Coppa Italia, quote e pronostico di Salernitana-SampdoriaCampani favoriti ma non si può escludere una rete da parte della squadra blucerchiata

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Onlus, nuova beffa: sono 22mila in Italia, ma non possono «fare rete» tra loroLe onlus sono migliaia, e tutti sanno che in moltissimi casi svolgono un servizio preziosissimo rivolto ai più fragili. Ma un decreto impedisce loro di unirsi tra loro in reti associative, e questo le taglia fuori da rappresentatività e contributi.

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Rete Its Italy e Unimercatorum, al via progetto 'Its University'Rete ITS Italy, associazione di cui fanno parte oltre cento Istituti Tecnologici Superiori a livello nazionale, e Universitas Mercatorum, Ateneo digitale delle Camere di Commercio italiane del Gruppo Multiversity, hanno siglato una convenzione quadro final...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Rete ITS Italy e Unimercatorum danno vita al progetto «ITS University»Grazie al programma gli studenti degli ITS potranno iscriversi al 3° anno di un Corso di laurea dell'Ateneo al termine del proprio biennio formativo

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: Errori e sottovalutazioni, perchè gli 007 di Israele sono stati colti di sorpresa da HamasIl New York Times spiega quali sono stati gli eventi culminati con l'attacco del 7 ottobre scorso preparato dalla milizia islamista, lasciando spiazzati i servizi di sicurezza dello Stato Ebraico

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Guerra Ucraina Russia, 007: ecco come Kiev pressa Mosca sul DniproL'analisi dell'intelligence Gb

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕