Liverpool sul velluto contro il Nottingham: 3-0 costruito nel primo tempo

: la gara per la squadra di Klopp è chiusa già dopo il primo tempo grazie ai gol di Diogo Jota al 31' e Darwin Nunez al 35', con Salah che mette il punto esclamativo al successo al 77'.

Inzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amareInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amareSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoOggi il Pallone d'Oro: Messi grande favorito.

Liverpool-Nottingham Forest

Liverpool, Luis Diaz salta la gara col Nottingham: i suoi genitori sono stati rapiti in ColombiaSono ore molto delicate per la famiglia Diaz, fra Colombia e Inghilterra. Come riporta B/R Football, l'esterno colombiano oggi non prenderà infatti parte alla partita casalinga del Liverpool contro i

Tutto riaperto in 4 minuti: primo gol in Serie A per Makoumbou, Cagliari-Frosinone 2-3Nel giro di quattro minuti il Cagliari riesce a riaprire il match contro il Frosinone. Sotto di tre gol, al 72' l'1-3 di Oristanio e adesso, al 76', arriva anche il 2-3 con la firma di Makoumbou, anch

Udinese, le pagelle di CM: Lucca decisivo al primo tocco, Zemura sbaglia tuttoMonza – Udinese: 1-1 Udinese Silvestri 6,5: incolpevole in occasione della rete di Colpani, è invece decisivo prima su Ciurria e poi su Valentin Carboni. Perez 6: non ha la rapidità

Tragedia nell'hockey su ghiaccio: il pattino gli taglia la gola, giocatore muoreIncidente in Inghilterra, annuncio choc dei Nottingham Panthers (ANSA)

